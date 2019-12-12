منة فضالي تستقبل الشتاء بهذه الإطلالة



نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة صور ليها، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وتفاعل معاه عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.



وظهر الفنانة منة فضالي، مرتديا تيشرت لونه ابيض فوقه جاكت لونه اسود تيشرت، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، وميكب عادى وبسيط يتناسب معاها، نالت الصور على العديد من الاعجابات.



وعلق الفنانة منة فضالي على الصوورة: "جميلة مثل الزهور وحتى ولها لم يقتل جمالها وداعا القاهرة إلى بيروت "



يذكر أن الفنانة منة فضالي، شاركت فى مسلسل " قيد عائلى" والذى حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل "قيد عائلي" الجزء الاول والثاني، الذى يتم عرضه على شبكه قنوات ال DMC ، وشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، الفنانة ميرفت امين ، وبوسي ،وصلاح عبدلله، وعزت العلايلى .