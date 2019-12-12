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نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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الاهلي
الاهلي
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تحدث الدولي المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر وحقيقة رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب قلة مشاركته في الآونة الأخيرة.


وقال أزارو في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي ووادي دجلة: “جميع اللاعبين يريدون المشاركة بكل تأكيد، لقد قال الناس أنني أشعر بالغضب وأقوم بإثاراة المشاكل، لكن مدير الكرة أوضح الحقيقة وانتهى الأمر”.


وأضاف : “القيل والقال عندكم أنتم وليست عندنا، أنا في النادي الأهلي وعقدي مع النادي مستمر”.


وأحرز أزارو الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم أمام وادي دجلة والتي انتصر فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتصدر الدوري المصري بالعلامة الكاملة.
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الكلمات المفتاحية

وليد ازارو مباراة الاهلي ووادي دجلة الدوري المصري الاهلي

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