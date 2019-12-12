نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

تحدث الدولي المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر وحقيقة رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب قلة مشاركته في الآونة الأخيرة.



