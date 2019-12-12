رئيس البرازيل يكشف حقيقة إصابته بالسرطان

كشف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بعد زيارة طبية أزال خلالها ورماً لحمياً من أذنه، أنه ربما يكون مصابًا بسرطان الجلد.

وقال المكتب الرئاسي، في بيان اليوم الخميس: "لا مؤشرات على إصابة بولسونارو بالسرطان، مضيفًا أن الرئيس ذهب إلى مستشفى في برازيليا خلال فترة الظهيرة".

وأضاف: "الرئيس في صحة جيدة، ولا توجد أي مؤشرات على وجود سرطان الجلد وسيواصل مواعيده خلال هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، قال بولسونارو أيضاً إنه نُصح بإلغاء زيارة السلفادور بسبب الإرهاق.



