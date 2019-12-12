اسعار العملات اليوم في مصر الخميس 12-12-2019.. في البنوك الحكومية والخاصة

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع.





اسعار العملات العربية اليوم





سجلت اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2891 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9705 جنيهًا للشراء 53.3174 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3788 جنيهًا للشراء 4.4069 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع.







