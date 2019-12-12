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اسعار العملات اليوم في مصر الخميس 12-12-2019.. في البنوك الحكومية والخاصة
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
استقرت اسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الخميس 12-12-2019 ختام التعاملات الاسبوعية، وتشهد اسعار العملات الاجنبية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في البنوك وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجلسعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8115 جنيهًا للشراء 17.9239 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 21.1509 جنيهًا للشراء 21.2759 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.3156 جنيهًا للشراء 16.4236 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7913 جنيهًا للشراء 14.8846 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات العربية اليوم
سجلت اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2891 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.9705 جنيهًا للشراء 53.3174 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3788 جنيهًا للشراء 4.4069 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2839 جنيهًا للشراء 2.3005 جنيهًا للبيع.
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0856
16.1856
يورو
17.8115
17.9239
جنيه إسترليني
21.1509
21.2759
فرنك سويسري
16.3156
16.4237
100 ين ياباني
14.7913
14.8846
ريال سعودي
4.2891
4.3160
دينار كويتي
52.9705
53.3174
درهم اماراتي
4.3788
4.4069
اليوان الصيني
2.2839
2.3005
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