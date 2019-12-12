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رئيس القومي للمرأة: مصر من أعلى الدول مشاركة للمرأة في قوات حفظ السلام

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
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مايا مرسي
مايا مرسي
هدى عبدالرازق
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قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر من أعلى الدول في مشاركة المرأة في قوات حفظ السلام، حيث يوجد 18 ضابطة ضمن القوات، مؤكدة أن القيادة السياسية تعمل على حماية حقوق المرأة ومشاركتها في جهود الأمن والسلم، حيث اتخذت مصر خطوة تاريخية في مايو 2019 بإعلان وزير الخارجية الإعداد لخطة وطنية للمرأة والأمن والسلم.

وأشارت "مايا"، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مصر تعمل على تقديم المساعدة والمساندة لبناء الوعي للمرأة الأفريقية.

وأضافت أن مصر تشارك في الشبكة الأفريقية والورومتوسطية لحماية حقوق المرأة، وتسعى لإنشاء الشبكة العربية، لافتة إلى أن مصر تحافظ السلام نيابة عن العالم، ولكنها تعيش في أمن واستقرار.
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منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان مايا مرسي أخبار مصر

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