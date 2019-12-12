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متى تتوقف الأمطار؟.. الأرصاد تُجيب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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حالة الطقس - أمطار غزيرة
حالة الطقس - أمطار غزيرة
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موجة من الطقسئ السيء اجتاحت المحافظات منذ قليل، وشهدت البلاد أمطار غزيرة وحالة من عدم الأستقرار في الجو، وجاء هذا تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس.

متى تتوقف الأمطار؟

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد مؤقتة، وستتحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد، محذرا السائقين من السير بسرعت عالية تجنبا للمخاطر وخاصة على الطرق السريعة.

وأكد شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، على أن مناطق السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء والصعيد تشهد سقوط أمطار اليوم، فضلا عن وجود نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

وأوضح أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط نتيجة نشاط الرياح، موضحًا أن هناك انخفاض في درجات الحرارة لتسجل القاهرة اليوم 19 درجة.
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