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هذا الفريق يخشاه زيدان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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أسدل الستار على مبارايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهد صعود 16 فريق للمشاركة في مبارايات دور الـ16، والذي من المحتمل أن يشهد مواجهات نارية للغاية ولذلك بعد وصول أغلب الفرق الكبرى لهذا الدور.

وأشارت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية ، عن الفريق الذي يخشاه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، في دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق نادي ريال مدريد الإسباني مساء أمس الأربعاء، على حساب نادي كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/20، على ملعب الفريق الخاسر.

وضمن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كثاني مجموعته خلف المتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن زيدان يخشى مواجهة نادي ليفربول الإنجليزي في دور الثمانية من دوري الأبطال، حيث يراه الفريق الوحيد القادر على إقصاء ريال مدريد من البطولة.

وقالت أن زين الدين زيدان لا يخشى أي منافس في البطولة بما فيهم يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ولكنه لا يريد وقوع فريقه ريال مدريد في طريق ليفربول بطل النسخة الماضية.
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