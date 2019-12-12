Advertisements
Advertisements
Advertisements

ديزني تغلق قسم الإنتاج التليفزيوني Marvel Television

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أعلنت شركة ديزني عن إغلاقها لقسم إنتاج المسلسلات التليفزيونية المنفصل من عالم مارفل السينمائي، وقامت بضمه لشركة أستديوهات مارفل الأم التي يديرها المنتج كيفين فايج.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن قسم إنتاج التليفزيون من عالم مارفل، Marvel Television، كان مسئول عن انتاج عدد من المسلسلات مثل "عملاء شيلد"، ومسلسل "العميلة كارتر"، المشتقة من عالم مارفل السينمائي.

يأتي ذلك تمهيدا لبدء المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي ستضم العديد من المسلسلات التليفزيونية.

وكانت قد أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن اسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.

وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.

ومسلسل WANDAVISION، الذي تشتق شخصياته من فيلم AVENGERS: AGE OF ULTRONE، وسيكون من بطولة إليزابيث أولسن وبول بيتاني، ويعرض في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومسلسل LOKI، الذي تشتق أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.

ومن الأفلام التكميلية، سيكون ضمن المرحلة الرابعة الجزء الثاني من فيلم DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دور البطولة بها النجم بينديكت كومبارباتش، وسيشاركه في بطولة الجزء الجديد النجمة إليزابيث أولسن وسيخرجه سكوت دريكسون، وسيكون الجزء الجديد بعنوان DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.

وضمن أفلام المرحلة الرابعة، أول فيلم رسوم متحركة تشرف على إنتاجه استديوهات MARVEL بشكل مباشر، وهو فيلم WHAT IF...?، ويشارك في بطولته في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية النجم جيفري رايت الذي يؤدي صوت شخصية The Watcher، ويعرض الفيلم على قناة ديزني +، في صيف عام 2021.

ومن المسلسلات أيضا، مسلسل HAWKEYE، الذي تشتق أحداثه من الشخصية التي تحمل نفس الأسم وسبق لها الظهور في أفلام AVENGERS من بطولة النجم جيرمي رينر، ويعرض في خريف عام 2021، على قناة ديزني.

ومما أسعد عشاق عالم MARVEL السينمائي عودة شخصية THOR في جزء رابع من بطولة النجم كريس هيمسورث، بالإضافة لعودة النجمة نتالي بورتمان في دورها الذي ظهرت به كحبيبة شخصية THOR، جين فوستر في الجزء الأول والثاني.

وسيخرج الفيلم الرابع لـ THOR، المخرج تياكا وايتيتي، الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وسيكون عنوان الجزء الرابع THOR: LOVE AND THUNDER، ويعرض في يوم 5 نوفمبر 2021.

كما ستتضمن المرحلة الرابعة من عالم MARVEL السينمائي، أول فيلم مخصص لشخصية BLACK WIDOW التي تجسدها النجمة سكارليت جوهانسن، وسيعرض في الأول من مايو 2020.

وأخيرا ستتضمن المرحلة الرابعة طرح مسلسل لشخصية صائد مصاصو الدماء، BLADE، والذي سيجسدها النجم الحاصل على الأوسكار ماهرشالا علي، ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل حتى الآن.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات.. والأرصاد تعلن موعد انتهاءها

منذ ساعة و 9 دقيقة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 4 ساعات

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

09:59 ص

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status