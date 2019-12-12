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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. توقف عن هذه الأفعال أثناء المطر!

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
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المشي تحت الامطار
المشي تحت الامطار
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حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات جوية عنيفة تتعرض لها البلاد صباح اليوم الخميس، وتزامنا مع تحذيرات الأرصاد فقد تعرضت البلاد لأمطار كثيفة وغزيرة، لذا على المواطنين توخي الحذر قدر الإمكان والتوقف عن عادات خاطئة يقومون بفعلها لا تتناسب مع الأمطار تماما؛ لكي لا يتعرضون للمخاطر والأمراض.

توقف عن هذه الأفعال أثناء المطر!

يعتقد البعض أن دخان السجائر يقوم بالتدفئة عند الشعور ببرودة ونزول الأمطار الكثيفة، ولكن هذه العادة الخااطئة يجب التوقف عنها تماما، فلا يُساعد الدخان الذي تحويه السيجارة على تدفئة الشخص عند نزول المطر.

يعتقد البعض أن الطعام الدافئ والذي يحوي الكثير من الدهون على تدفئة الجسم، ولكن هذا المعتقد خاطئ، فمن الممكن أن يتناول الشخص مشروب دافئ صحي أبرق ألف مرة من تناول دهون بها سعرات حرارية عالية تضر بصحته ولا تفيدها.

الكثير منا يجري تحت المطر ويحاول ابتلاعه ولكن مياة الأمطار قبل وصولها إلينا تمر بالعديد من المراحل التي تلوثها من الغبار والأتربة والمداخن والجراثيم القاتلة، فيجب عدم فعل هذا الشيئ عند المطر تجنبا للإصابة بالمخاطر.

مياة الأمطار تسبب جفف الشعر وتقصفه وتلفه نظرا لأن مياه الأمطار تتعرض لمواد ضارة قبل وصولها إلينا وبالتالي يجب ارتداء قبعات لحماية الشعر من مياه الامطار.

المشي تحت المطر يعرض الأشخاص للإصابة بالانفلونزا وبالتالي ليس هناك داعي للسير تحت الأمطار وابتعدوا تمام البعد عن مياه الأمطار حفاظا على أنفسكم من الأمراض، ويجب ارتداء ملابس ثقيلة لحاية أنفسكم من البرودة القارصة.
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