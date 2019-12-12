نشوى مصطفى: عرض مسرحية "عطل فني" بالسعودية فى 2020

تواصل الفنانة نشوى مصطفى بروفات مسرحيتها الجديدة "عطل فنى" على مسرح جامعة مصر.





وقالت نشوى مصطفى إنه من المقرر عرض المسرحية فى الأسبوع الأول من العام المقبل 2020 ضمن "موسم الرياض" الترفيهى بالسعودية.





المسرحية بطولة نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، وأيتن عامر، وباقة من النجوم ومن تأليف أحمد شاكر وإخراج أوتاكا.



