Advertisements
Advertisements
Advertisements

اندلاع حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة وإصابة ثلاثة أشخاص

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
اندلع حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، بسبب عمليات اللحام على متن السفينة، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الخميس.

وقال ممثل لخدمات الطواريء المحلية، اليوم الخميس، إن حريقًا اندلع في سفينة الأدميرال كوزنيتسوف الحاملة للطائرات المتمركزة في رصيف في مورمانسك، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ووفقًا للممثل، بدأ الحريق في غرفة الطاقة الأولى للسفينة. وقد تم ارسال ثماني وحدات لمكافحة الحرائق إلى مكان الحادث، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الممثل، أن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة اشتعلت فيها النيران بسبب عمليات اللحام على متن السفينة

حاملة الطائرات الأدميرال كوزنيتسوف، هي طراد روسي ثقيل يعمل كرائد في البحرية الروسية. تم إطلاق شركة النقل لأول مرة في العام 1985 وكان اسمها الأولي ريغا.

وكان قد أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، الاثنين 2 ديسمبر، أن مشروع تصميم وبناء حاملة طائرات قد يكلف موسكو ما بين 300 و400 مليار روبل (نحو 6 مليارات دولار أمريكي).

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر، دون الكشف عن هويته، أن "مشروع بناء حاملة الطائرات باهظ الثمن. ستتكلف الدورة الكاملة لإنشاء مثل هذه السفينة في مكان ما بين 300 إلى 400 مليار روبل، لم يتم تخصيص هذه الأموال في برنامج الدولة الحالي للتسلح".

وأضاف المصدر، أن حاملة الطائرات هذه ستمتلك "وحدة طاقة نووية وإزاحة تصل إلى 65- 70 ألف طن"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة هذه المشروع.

هذا، وأعلنت مصادر في وقت سابق، أن روسيا تتطلع إلى بناء أول حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، وسيبدأ العمل في المشروع في عام 2023، ويعد بحث وتطوير حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية جزءا من مشروع عسكري أكبر سينتهي في عام 2027.

وتمتلك البحرية الروسية حاملة طائرات واحدة، الطراد الثقيل غير النووي "الأميرال كوزنيتسوف" وهي الآن قيد الترميم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا حاملة الطائرات كوزنيتسوف الأميرال كوزنيتسوف

أخبار تهمك

أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات.. والأرصاد تعلن موعد انتهاءها

منذ ساعة و 8 دقيقة

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ ساعة

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 17 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

موضوعات متعلقة

روسيا: دفع مليون روبل لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة في موسكو

روسيا تبدأ العمل على بناء أول حاملة طائرات نووية فى 2023

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

09:59 ص

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status