تحرير 177 ألف و984 حيازة إلكترونية للمزارعين في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن اجمالي ما تم تحريره من استمارات الحيازات الالكترونية للمزارعين بقنا بلغ حوالي 177984 حيازة من اصل 196374 حيازة علي مستوى المحافظة بنسبة 90.6%.



