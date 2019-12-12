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تحرير 177 ألف و984 حيازة إلكترونية للمزارعين في قنا
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
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بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن اجمالي ما تم تحريره من استمارات الحيازات الالكترونية للمزارعين بقنا بلغ حوالي 177984 حيازة من اصل 196374 حيازة علي مستوى المحافظة بنسبة 90.6%.
ووجه محافظ قنا، بضرورة انهاء تحرير استمارات الحيازة الالكترونية للمزارعين، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى المنظومة الزراعية على كافة المستويات باعتبار قنا محافظة زراعية في المقام الأول.
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