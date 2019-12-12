بفستان جلد مكشوف.. ناهد السباعي تتألق في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

شاركت الفنانة الشابة ناهد السباعي، جمهورها، بمجموعة من الصور لها خلال حضورها فعاليات مهرجان كرامه لأفلام حقوق الإنسان بدورته العاشره في الأردن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ناهد بفستان أسود، فوق الركبة واعتمدت على تسريحة شعر بسيطه، ووضعت مكياجا ثقيل ناسب إطلالتها اللامعة.



وحاز المنشور علي إعجاب جمهورها وتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها.



يذكر أن مهرجان كرامه لأفلام حقوق الإنسان يعرض خلاله فيلمها القصير "ليلتي" وهو من بطوله ناهد السباعي وشريف الدسوقي، وإخراج يوسف نعمان وتأليف أحمد عبد الوارث.





وفي سياق منفصل تستأنف الفنانة ناهد السباعي، تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو" بأحد المناطق الساحلية، والفيلم من بطولة قصي الخولي، منه فضالي، نيكولا معوض، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.





وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.



جدير بالذكر أن آخر أعمالها فيلم "اللعبة الأمريكاني" وتم عرضه قبل الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد الشامي، وأحمد فهمي، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.