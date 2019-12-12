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بعد إعلان خطبته.. محمد الشرنوبي الأكثر بحثًا على جوجل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
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محمد الشرنوبي وخطيبته
محمد الشرنوبي وخطيبته
ولاء عبد الناصر
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تصدر الفنان الشاب محمد الشرنوبي، محرك بحث جوجل، وذلك فور إعلانه خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام.

وتعتبر هذه الخطوبة الثالثة لمحمد الشرنوبي، حيث فى بداية مشواره الفني ارتبط ب ابنة الفنانة أمل رزق، واستمرت الخطوبة ٣ أعوام، ثم أعلنا الانفصال بينهما.

كما أن الشرنوبي ارتبط ب "سارة الطباخ"، وبعد شهور فؤجي الجميع بإعلان المطرب الشاب انفصاله عن سارة الطباخ فى منشور بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، ونشبت الخلافات بينهما، حيث اتهم الشرنوبي خطيبته السابقة سارة الطباخ بأنها تمارس عليه ضغوطا مهنياً بسبب التعاقد بينهما وترفض فسخ العقد وتطالب بدفع شرط جزائي يصل إلى ١٠ ملايين جنيه.

جدير بالذكر أن المطرب محمد الشرنوبي احتفل أمس بخطبته من مديرة أعمال أنغام وسط أجواء عائلية وبعض الأصدقاء المقربين.

ونشر الشرنوبي صورا من حفل خطبته عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام"إنستجرام"، وعلق قائلا" مبروك علينا ياحبيبتي، وربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة".
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