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لماذا تفضل بعض النساء صداقة الذكور؟

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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• لا يستطيع البشر البقاء وحدهم
البشر كائنات اجتماعية بطبيعتها. إذا عاش إنسان في عزلة لبعض الوقت سيموت. تعمل أدمغتنا بطريقة تجعل الروابط الاجتماعية ضرورية لبقائنا، ونتيجة لذلك أصبحت الوحدة واحدة من أسوأ العواطف التي يمكن أن يشعر بها الشخص.

بشكل عام، النساء أكثر اجتماعية من الرجال. بعد حدوث شيء سيء، تندفع المرأة بسرعة للتحدث مع جميع صديقاتها للحصول على الدعم، بينما يعزل الرجل نفسه ويعيش الحزن وحده.

ولكن هذا ليس هو الحال مع جميع النساء. تجد بعض النساء صعوبة في أن تكون صديقة لنساء أخريات إلى حد أن ينتهي بهؤلاء النساء لأن يكون لديهن أصدقاء ذكور بدلًا من الإناث.

ولكن لماذا تفعل هؤلاء النساء ذلك؟
وهل هذا شيء صحي؟

• لماذا تفضل بعض النساء أن يكون لديهن أصدقاء ذكور؟
1) الاعتقاد بأن الإناث أقل شأنا: طورت بعض النساء الاعتقاد بأن الإناث أقل شأنا من الذكور. نتيجة لرغبتهم في تمييز أنفسهم عن هؤلاء الإناث وإخبار الجميع بأنهم مختلفون يشعرون بالرغبة في تكوين صداقات مع الذكور. في مثل هذه الحالة، تفعل هؤلاء النساء ذلك للوصول إلى هدف الظهور بشكل مختلف عن الإناث اللائي يعتبرن أنهم أقل شأنا.
2) العقلية الذكورية: يمكن للمرأة التي تفكر أكثر مثل الذكور ان تجد صعوبة في تكوين صداقات مع الإناث الأخريات. في مثل هذه الحالة، تشعر هذه المرأة بأنها لا تستطيع التواصل بشكل صحيح مع الإناث الأخريات ولذا فهي تبحث عن أصدقاء ذكور.
3) ارتفاع مستوي هرمون التستوستيرون: جميع النساء لديهم كمية معينة من هرمون التستوستيرون الذي هو أقل بكثير من المستوي الذي يمتلكه الذكور. لدى بعض النساء هرمون تستوستيرون بنسبة أعلى بكثير من صديقاتهن ونتيجة لذلك قد يصبن ببعض الصفات الذكورية مثل العدوان والغضب. قد تواجه بعض هؤلاء النساء، وليس جميعهن، مشكلة في تكوين صداقات
4) فتاة مسترجلة: بعض النساء يبدين رغبة نفسية شديدة، نتيجة لتجاربها السابقة، في التصرف مثل الذكور. قد ترغب هؤلاء النساء في أن يكونن بصحبة الذكور بدلًا من الإناث
5) تجربة الماضي السيئة: إذا كانت المرأة لديها تجربة سابقة سيئة مع صديقاتها، فقد تتجنب إقامة صداقات مع الاناث في المستقبل خاصةً إذا كانت هذه التجربة قد أثرت عليها بشكل كبير.

• هل هذا شيء صحي؟
يمكن للذكور والإناث أن يكونوا أصدقاء، لكن حقيقة أن الذكور يفكرون دائمًا في ممارسة العلاقة الجسدية وأن النساء يفكرن عادة في العلاقات العاطفية يمكن أن تؤدي إلى تدمير العلاقة بينهما.

إذا كانت المرأة محاطة بالرجال دائمًا، فهناك احتمال كبير بحدوث خطأ ما. الصداقة بين الذكور والإناث لا يمكن أن تكون جيدة مثل العلاقة بين الإناث والإناث من وجهة نظر المرأة.

في بعض الحالات النادرة، يمكن للصداقة أن تعمل بشكل جيد، ولكن في كثير من الحالات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بسبب الاختلافات في طريقة تفكير كل من الذكور والإناث.
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الكلمات المفتاحية

لماذا تفضل بعض النساء صداقة الذكور؟ غيرة الاصدقاء الصداقة بين الرجل و المراة

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