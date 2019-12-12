محافظ قنا: لدينا 120 ألف فدان قصب.. ونورد 3 ملايين طن سنويًا



وأوضح محافظ قنا، أنه بلغت المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر حوالي 120 ألفا و480 فدانا تمثل حوالي 37% من اجمالي المساحة المنزرعة على مستوي الجمهورية.



وأشار الداودي في تصريحاته، إلى أنه يتم توريد 3 مليون طن قصب خام تنتج حوالي 300 ألف طن سكر سنويا بينما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح 102 ألف و453 فدانا تنتج حوالي 173 ألف طن سنويا.



قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن اجمالي زمام الاراضي المنزرعة يقدر بحوالي 250 ألفا و528 فدانا ويعتبر محصولي قصب السكر والقمح من المحاصيل الرئيسية بالمحافظة.