مبعوثة مفوضية الاتحاد الأفريقي: المرأة والشباب بمثابة النفط للقارة السمراء



ولفتت، خلال فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن" في اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن العنف أثر على جسد وفكر السكان في القارة الأفريقة.



وأضافت أن المرأة والشباب هما بمثابة النفط للقارة الأفريقية، حيث أن 70% من تعداد القارة السمراء من الشباب، مشددة على ضرورة خلق مساحة للمرأة للتعبير عن رأيها، مع ضرورة دعيها على طاولة مفاوضات عند مناقشة قضايا تتعلق بالمرأة.



وجهت المبعوثة الخاصة لمفوضية الاتحاد الأفريقي لأمن وسلم المرأة، بيتا ديوب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد منتدى أسوان للسلام والتنمية، مشيرة إلى أن مناقشة السلم والأمن ضروريان حيث أنهما يدمران حياة المرأة، فالتطرف ما زال منتشرا في عدد من الدول.