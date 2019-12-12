كيف يواجه عاملو مترو الأنفاق الأمطار الغزيرة ؟

تشهد البلاد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأجواء المناخية، حيث تتعرض لأمطار يصاحبها هبوب الرياح وأتربة.





ويعتمد سكان محافظات القاهرة الكبري على استخدام مترو الأنفاق في الانتقال إلى وظائفهم لقضاء مصالحهم، وهو ما يساهم بشكل كبير في اختصار الوقت والجهد مقارنة بأى وسيلة نقل أخرى، ومع سقوط الأمطار يلجأ العاملون إلى اتباع خطوات مهمة للتعامل مع سقوط المياه بحيث لا تؤثر على حركة عربات المترو.





مصدر مسؤول بوزارة النقل، قال للفجر، إن إدارة مترو الأنفاق تقوم بإعلان حالة الطوارئ واستعداد كافة فرق الطوارئ بالمحطات خاصة في المحطات السطحية بالخط الأول للمترو، مضيفا أن أسوء حالات تأثر المترو بهطول الأمطار الغزيرة، تكمن في أعطال الشبكة الهوائية الكهربائية، وأن فرق الطوارئ تكون مستعدة للتعامل مع هذه الأزمات لإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، بجانب التعديلات التي تقوم بها إدارة التحكم المركزي للتشغيل، حيث تقوم بعزل كامل للمنطقة التي بها العطل، مع تسيير باقي القطارات.





وأوضح المصدر، أنه يتم تعامل إدارة المترو مع هطول الأمطار في محطات الخطوط الثلاثة، حيث يتأثر كل خط من الخطوط الثلاثة حسب طبيعة كل خط والتي تتطلب تدخل مختلف عن الآخر، ولكن بشكل عام يتم تقليل سرعة القطارات على المسير من 80 كم / ساعة لـ 60 كم / ساعة، وأن الخطوط يتم التعامل معها كما يلي:





أولا- الخط الأول للمترو:





يعد الخط الأول للمترو أكثر الخطوط المكشوفة ومحطاته سطحية، فتنتشر فرق الطوارئ في أسرع وقت، كما أن كابلات الكهرباء في الخط كلها مقاومة للمياه، ولا يتم تكوم المياه على القضبان والسكة لامتصاص البازلت لها، كذلك فان الشبكة الكهربائية مصممة لمقاومة الأمطار ومزودة بموانئ صواعق لامتصاص الصواعق.





ثانيا - الخط الثاني والثالث:





وأوضح أن طبيعة محطات الخطين الثاني والثالث تختلف عن الأول لأن اغلبهم محطات نفقية، مكونة من ثلاث مستويات، تكون المحطة الكهربائية عادة في المستوى المتوسط من المحطة وبالتالي فانه يعزلها دور كامل "دور شبابيك التذاكر" عن الأمطار.





إلا أن الأمطار تتسبب في تكوم المياه في مداخل المحطات، ويتم معالجة ذلك بوجود مصارف في المداخل يقوم عاملي المحطات بتصريف المياه من خلالها وتحويلها لمسارات الصرف والمجاري.





وبشكل عام يقول إن اكبر أزمة تتسبب الإمطار فيها للمترو تكدس وازدحام الجمهور في المحطات النفقية، موضحا أن الجمهور وقتها ينقسم لنوعين:





الأول جمهور يفضل ركوب المترو وقت هطول الأمطار لأنه الأكثر أمانا والأسرع، وذلك لان الطرق والشوارع تكون مغلقة مع خطورة القيادة فيها.





الثاني جمهور يفضل الاحتماء بالمحطات حتى انتهاء هطول الأمطار في الخارج.





وعن وجود محطات يتكرر بها الأعطال خلال هطول الأمطار أوضح، انه لا يوجد محطات تتكرر بها هذه الظاهرة خاصة في آخر أربع سنوات، حيث تم تجديد الشبكة الهوائية ومكوناتها بالكامل.