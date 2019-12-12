Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
Advertisements
كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك إذا نجح إثبات صحة شكواه ضد محمود كهربا لاعب أفيش البرتغالى، فسيحصل الأبيض على تعويض مالى كبير سواء من اللاعب أو أفيش البرتغالى.

قال بيومى في تصريحات صحفية: إنه فى حالة اعتراف غرفة فض المنازعات بالفيفا سيتم تغريم كهربا باقى قيمة عقده مع الزمالك قبل الهروب والمقدر بـ9 ملايين جنيه ، فضلا عن قيمة عقده مع النادى البرتغالى أو ربما ضعفه.

وتابع:عقد كهربا مع أفيش يبلغ 170 ألف دولار تقريبا، وبالتالى قد تصدر عقوبة لتغريم النادى قيمة العقد للزمالك أى 340 ألف دولار، ليصل اجمالى ما يحصل عليه الزمالك 500 ألف دولار تقريبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم كهربا بيراميدز والزمالك الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات.. والأرصاد تعلن موعد انتهاءها

منذ ساعة و 8 دقيقة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

منذ ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

موضوعات متعلقة

خبير لوائج يفجر كبرى المفاجآت عن موقف كهربا القانوني

كهربا يحرج مرتضى منصور على تويتر

الزمالك يصدم كهربا

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

خبير لوائح: الزمالك يخسر 60 مليون جنيه بسبب كهربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

09:59 ص

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status