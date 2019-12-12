تعرف على قيمة الغرامة التي سيدفعها كهربا للزمالك

أكد محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك إذا نجح إثبات صحة شكواه ضد محمود كهربا لاعب أفيش البرتغالى، فسيحصل الأبيض على تعويض مالى كبير سواء من اللاعب أو أفيش البرتغالى.