كليب "راسمك في خيالي" يتجاوز الـ ٢ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

تجاوز فيديو كليب "راسمك في خيالي"، للفنان محمد حماقي، الـ ٢ مليون مشاهدة، بعد طرحة على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، حيث حقق حتى الأن ٢.٢٢٧.٢٥٥ مشاهدة، وذلك بعدما تصدر تريند "يوتيوب" من خلال صفحتة الرسمية بعد طرحة بعدة أيام.

"راسمك في خيالي" أحدى أغنيات ألبوم حماقي الأخير "كل يوم من ده"، قدمها وهو يعزف على البيانو، في أخر حفل له في كايرو فيستيفال سيتي التي أحياها ٣٠ نوفمر الماضي.





يظهر الكليب قصة حب حقيقية، حدثت أثناء الحفل، حيث قدم بطل القصة عمار خاتم خطوبه لحبيبتة في الحفل، بعدما صعدوا خشبة المسرح، في مفاجأة لحماقي أثناء الحفل والجمهور معا، ووسط تفاعل جماهيري، أدى حماقي إلى تهنئتهما في البداية وبعد ذلك اتضح أن الشاب والفتاة موديلز للفيديو كليب الذي أتسم بالرومانسية البسيطة، الاغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع ومكساج تميم ومن إخراج مصطفي عامر.





ويذكر أنه من المقرر أن يتم طرح ألبومه الجديد في فصل الصيف ٢٠٢٠، وأخر ألبوم لحماقي حمل اسم "كل يوم من ده" والذي تم طرحه في ٢٠١٩، يعتبر حماقي أول فنان مصري يمثل أحد أعضاء لجنة تحكيم MBCTheVoice بنسخته العربية.