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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل نظافة ويأمر بصرف إعانة عاجلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:10 ص
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المحافظ
المحافظ
بسام عبدالحميد
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قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة عامل النظافة حمودة أحمد علي، بمسقط رأسه بقرية الترامسة بمركز قنا والذي توفي أثناء تأدية عمله بقطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وأشار المحافظ إلي أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بصرف اعانه عاجلة لأسرة المتوفي.
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