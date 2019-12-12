طقس سيئ وأمطاررعدية تضرب محافظة الفيوم





تشهد الآن محافظة الفيوم، أمطارا غزيرة ورعدية على أنحاء محافظة الفيوم، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تجتاح البلاد، اليوم، وتسقط الأمطار بشكل متقطع منذ صباح اليوم، مما أدى إلى تراكم كميات من المياه في بعض الشوارع.وتظهر الشمس لبضعة دقائق، ثم تختفي بين الحين والآخر، خلال الساعات القليلة الماضية، وشهدت شوارع الفيوم، انخفاضا في كثافة الحركة المرورية وقلة أعداد المارة بسبب سوء الأحوال الجوية.وتوقفت حركة السياحة الداخلية على المناطق السياحية بالمحافظة مثل وادى الريان وبحيرة قارون وقصر قارون ووادى الحيتان التى خلت من الزائرين نهائيا بسبب سوء الاحوال الجوية التى تشهدها البلاد الان.