أمطار غزيرة تضرب محافظة الغربية ورفع حالة الطوارىء









شهدت محافظة الغربية منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة على كافة مدن وقرى ومراكز المحافظة، مما أدى إلى غرق الشوارع بمياه الأمطار.على الفور أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تعليماته إلى جميع رؤساء مراكز المدن والأحياء، بضرورة نزول سيارات شفط المياه إلى الشوارع وإزالة مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة المرور والشوارع.كذلك رفعت شركة كهرباء جنوب الدلتا من حالة الطوارىء وأعلنت عن وجود فرق صيانة على مدار اليوم الكامل لمواجهة أى أعطال قد تحدث فى الكهرباء بسبب مياه الأمطار.كذلك أصدرت الشركة تحذيرات إلى المواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة فى الشوارع وقت سقوط الامطار، لتجنب حدوث صعق بالكهرباء.