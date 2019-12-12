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"بحبك إلى ما لانهاية".. ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد نجلها الصغير

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
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ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة لنجلها الصغير، عبر   حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"،احتفالا بعيد ميلاد، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة مهنئين اياه بهذه الذكرى السعيدة.

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الصورة: " عيد ميلاد سعيد يا كل شئ ، بحبك إلى نهاية وما بعدها"

على صعيج أخر، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور فى بطولة مسلسل مسلسل "الزيبق٢" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، شريف منير، كريم عبد العزيز، رامى وحيد ، أحمدصبرى غباشى ، اخراج وائل عبدلله، تأليف وائل عبدالله .

كما شاركت ريهام، فى فيلم " صاحب المقام" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، يسرا، آسر ياسين، نسرين امين ، بيومى فؤاد، إخراج محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم يسرى.
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