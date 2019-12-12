بعد تعرض البلاد لأمطار كثيفة.. الأرصاد الجوية توجه نصائح عاجلة للسائقين

تعرضت محافظات الجمهورية اليوم الخميس الموافق 12/12/2019، لأمطار كثيفة، مما دفع الأرصاد الجوية توجه نصائح وتحذيرات عاجلة للسائقين، وجاء هذا تزامنا مع تقلبات الطقس هذه الفترة، وبعد تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم.

الأرصاد الجوية توجه نصائح عاجلة للسائقين





على السائقين توخي الحذر على الطرق، وفحص السيارة قبل السفر لمسافات كبيرة، وتجنب السرعات الزائدة منعا للحوادث.





يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.





يجب الحذر عند استخدام المكابح لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.





حاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.





عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.





لا تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمخالفة في هذه الأجواء قد تعرضك ومن معك للهلاك.





يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.



