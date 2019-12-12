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أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات.. والأرصاد تعلن موعد انتهاءها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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تشهد محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية، سقوط أمطار غزيرة، ضمن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وتسببت فى حالة من التكدس المروري ببعض الأماكن.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أغلب الأﻧﺤﺎء،  ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺳﻴﻨﺎء وﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح  اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ أغلب الأﻧﺤﺎء، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ،  ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إلي اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الخميس على القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.


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