محمد الشرنوبي يتصدر "جوجل" بعد نشر صور خطوبته على مديرة أعمال أنغام

تصدر المطرب محمد الشرنوبي، "ترند" محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد إعلان خطوبته على راندا رياض، أمس الأربعاء 12/12/2019، واقتصر حفل الخطوبة على الأهل والأصدقاء المقربين.





محمد الشرنوبي يحتفل بخطوبته





فاجأ محمد الرنوبي، عشاقه بنشر صور لخطوبته، على مديرة أعمال الفنانة أنغام، راندا رياض، وسط حفاوة بالغة من المقربين، الذين شاركوا في حفل الخطوبة، والذي أقيم بمنزل عروسه.





صور تجمع محمد الشرنوبي بخطيبته





ونشر محمد الشرنوبي صوراً لحفل خطوبته، تجمعه بالحضور القليل، وبخطيبته، على حسابه عبر انستجرام، زعلق على الصور: "مبروك علينا يا حبيبتي.. وربنا يقدرني واسعدك"، ليلقى سيلاً من التهاني، من قبل عشاقه.





محمد الشرنوبي فسخ خطوبتين منذ شهور





وفسخ محمد الشرنوبي، خطوبته على المنتجة سارة الطباخ، منذ أشهر قليلة، وكذلك ابنة الفنانة أمل رزق مي كتكت، ليخطب من جديد راندا رياض.





آخر أعمال محمد الشرنوبي





شارك محمد الشرنوبي، في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" وفي "ما تيجي يا مليجي"، كآخر أعماله الفنية، حيث اشترك في الآونة الأخيرة في بعض الأدوار الدرامية، للتليفزيون والسينما.







