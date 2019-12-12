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إيما واتسون تزين غلاف مجلة "British Vogue" بعددها الجديد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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زينت النجمة البريطانية إيما واتسون غلاف مجلة British Vogue، في عددها الجديد المخصص لشهر يناير المقبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الغلاف الذي ظهرت عليه إيما وكانت بإطلالة حمراء أنيقة من تصميمات ماركة أزياء "أليكسندر مكوين".

يأتي ذلك بعد أن شاركت النجمة الانجليزية الشابة إيما واتسون في عرض خاص جديد لأحدث أفلامها Little Women بمدينة نيويورك.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، والذي أقيم بمتحف الفن الحديث بمدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري كبير، وبمشاركة نجمات الفيلم سيرشا رونان ولورا ديرن.

وتجسد النجمة إيما واتسون في فيلم Little Women شخصية باسم "ميج"، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "لوري"، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جو مارش"، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم "العمة مارش"، والفنانة الشابة "إيليزا سكانلن" التي تجسد شخصية باسم "بيث مارش".

ويعتبر الفيلم قصة مستوحاة من رواية طرحت في عام 1869 تحمل العنوان نفسه Little Women او المرأة الصغيرة، وهي واحدة من روايات الكاتبة "لويزا ماي ألكوت".

وكانت إطلالة النجمة الشابة خلال حضورها للعرض الخاص للفيلم تحمل طابع الفيكتوري، ويعتبر الفيلم من إخراج المخرج الكبيرة "جريتا جيروج" التي سبق لها الترشح لجائزة الأوسكار أكثر من مرة عن إخراجها لعدد مميز من الأعمال السينمائي أبرزها فيلم "ليدي بير" الذي ظهرت في بطولته أيضا النجمة الأيرلندية الشابة سيرشا رونو، وقد ترشحت سيرشا لجائزة الأوسكار أيضا عن الفيلم نفسه.

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