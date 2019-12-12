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تكريم سيد رجب وطارق الشناوي بندوة "محاربة التطرف والإرهاب" في الأوبرا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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استضاف أمس، المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية الناقد طارق الشناوي، والفنانة الهام شاهين، والفنان سيد رجب لحضور الندوة بعنوان "دور السينما والدراما في محاربة الإرهاب والتطرف"، وكان يديرها الدكتور جمال الشاعر.

وتم تكريم الفنان سيد رجب، على بطولة مسلسل "أبو العروسة" باعتباره نموذجا لمواجهة الإرهاب داخليا من ثقافة وعادات خاطئة، كما أنه قدم قيم وصورة حضارية للأسرة المصرية.

كما أكد الناقد طارق الشناوي، أنه لابد أن يكون دور للمؤسسات التعليمية والصحية والفنية في محاربة الإرهاب ليس فقط بالسلاح.

وأضاف الناقد كمال الشناوي، بأن قاطعت المدارس الفن والإبداع والمسرح والفن التشكيلي، ولكى نواجهه الإرهاب لابد من البدء من المرحلة الابتدائية فى إتخاذ حصص فنون تشكيلية وحصص دينية.

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