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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 12 ديسمبر 2019 .. عيار 21 يستقر بعد ارتفاعات أمس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 
شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في اسواق الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف في ختام تعاملات امس ، بعد تراجع دام عدة ايام تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب العالميبة، مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة،وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-12-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  574.78 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 670.58  جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 766.36 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,365 جنيها.

ارتفاع اسعار الذهب خلال تعاملات امس
صعدت أسعار الذهب  بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  574.78 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر670.58 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر766.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,365 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر


متوسط اسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

753 إلى 755

عيار 22 

690 إلى 692

عيار 21

659 إلى 661

عيار 18

565 إلى 567

عيار 14

439 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.423 إلى 23.494

الجنيه الذهب

5,272 إلى 5,288

الكيلو

753.143 إلى 755.429

 

اسعار الذهب على المستوى العالمي

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1463.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش.

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