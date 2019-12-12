سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 12 ديسمبر 2019 .. عيار 21 يستقر بعد ارتفاعات أمس

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في اسواق الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف في ختام تعاملات امس ، بعد تراجع دام عدة ايام تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب العالميبة، مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة،وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-12-2019





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 574.78 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 670.58 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.36 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,365 جنيها.





ارتفاع اسعار الذهب خلال تعاملات امس

صعدت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 574.78 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر670.58 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر766.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,365 جنيه.