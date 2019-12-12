Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 12 ديسمبر 2019 .. عيار 21 يستقر بعد ارتفاعات أمس
الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
Advertisements
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في اسواق الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف في ختام تعاملات امس ، بعد تراجع دام عدة ايام تزامنا مع انخفاض اسعار الذهب العالميبة، مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة،وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-12-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 574.78 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 670.58 جنيها .
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.36 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,365 جنيها.
ارتفاع اسعار الذهب خلال تعاملات امس
صعدت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 574.78 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر670.58 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر766.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,365 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
متوسط اسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
753 إلى 755
عيار 22
690 إلى 692
عيار 21
659 إلى 661
عيار 18
565 إلى 567
عيار 14
439 إلى 441
عيار 12
377 إلى 378
الاونصة
23.423 إلى 23.494
الجنيه الذهب
5,272 إلى 5,288
الكيلو
753.143 إلى 755.429
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية، بحسب وكالة رويترز.
وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1463.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش.
Advertisements