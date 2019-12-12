Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-12-2019 مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
Advertisements
جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
السيد على
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 12 / 12 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ومباراة مانشستر يونايتد إي زد آلكمار بالدوري الأوربي، لذلك نقدم لكم أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"

تنطلق مباريات اليوم ف الدوري بمبارة الاتحاد السكندري ضد طنطا في تمام الثانية ظهراً، والمصري البورسعيدي والمقاولن العرب، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الزمالك x بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوري الأوربي الجولة السادسة 

رين - فرنسا × لاتسيو - إيطاليا، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.


ستاندر دو لياج - بلجيكا × آرسنال - إنجلترا تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، و6:55 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.


مانشستر يونايتد - إنجلترا × إي زد آلكمار - هولندا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وولفرهامبتون - إنجلترا × بشكتاش - تركيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس،  وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

بورتو - البرتغال × فينورد روتردام - هولندا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس،  وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

فولفسبورج - ألمانيا × سانت إيتيان - فرنسا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس،  وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

روما - إيطاليا × وولفسبيرجر - النمسا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و9:00 بتوقيت تونس،  وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري السعودي كأس الأمير محمد بن سلمان الجولة الحادية عشر 

الحزم × أبها، تقام المباراة في تمام الثانية والثلث مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث المباراة حصرياً على شاشة KSA Sports 2 HD. 

الشباب × الرائد، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ربع مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع  مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث المباراة حصرياً على شاشة KSA Sports 1 HD. 

الوحدة × العدالة تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع  مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث المباراة حصرياً على شاشة KSA Sports 2 HD. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد الان جدول مبارايات اليوم الان جدول مبارايات اليوم أرسنال الأن آرسنال

أخبار تهمك

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 15 ساعة

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 22 ساعة

تكلفتها 2 مليار دولار وحصدت جائزة دولية.. تعرّف على محطة كهرباء بنبان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ ساعتين

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

زيدان يوجه تهديد قوي إلى نادي ليفربول عقب مبارة بروج

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019.. مواجهات نارية أبرزها بيراميدز والحرس وباريس وميتز

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد جالطا سراي

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019.. يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

08:37 ص

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status