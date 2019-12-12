غيوم كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، عدم استقرار في الأحوال الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر للغيوم والسحب، والتي تسببت في حجب أشعة الشمس، كما أعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية والأحياء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبًا لسقوط أمطار أو هطول للسيول.



فيما حرصت إدارة مرور الإسماعيلية، برئاسة العميد حمدي عبد النبي، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والصحراوية وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية.



ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط امطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

