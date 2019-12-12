Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد خلافهما.. سيرين عبدالنور تعلق على مشاركة نادين نجيم بعمل فني

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:04 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements
وقع مؤخرا خلاف بين الفنانة سيرين عبد النور، والفنانهةنادين نسيب نجيم ،وذلك بعد سؤال الفنانة نادين، من خلال مهرجان الفضائيات العربية، عن حقيقة خلافها مع الفنانة سيرين عبد النور ولكن كان جوابها بأنها لا ترغب في الرد على هذا السؤال وتركت الإجابة لسيرين عبد النور.

وأكدت سيرين بعد ذلك أنه حدث سوء تفاهم فى ردها وأنه لايوجد أى خلاف يجمعهما، وعلاقتهما تعتمد على الاحترام والود.

وردت الفنانه سيرين عبد النور، علي فكره المنتج صادق الصباح، بمشاركتها لنادين نسيب لعمل فني، وصرحت سيرين خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" بأنها تعتبره والداها، وافكاره دائما جيده وأنها ترحب بالفكرة بغض النظر إن كانت ستنفذ أم لا.

مشاركة سيرين عبد النور في "الديفا"

تعيش هذة الفتره الفنانه اللبنانية سيرين عبد النور حاله من الانتعاش، بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها "الديفا" وعرض أولي حلقاته علي منصه "شاهد نت"، وتدور أحداثه حول برنامج مكتشف المواهب، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة المصرية بوسي، والمسلسل من عشر حلقات فقط.


سيرين عبد النور ومشاركتها في الهيبة

شاركت الفنانه سيرين عبد النور، في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "الهيبة الجزء الثالث" وهو درامي سوري لبناني.

أحداث الجزء الثالث

في هذا الجزء يقع جبل تيم حسن في حب الإعلامية نور رحمة" سيرين عبد النور" ، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل، ويعلن زواجه منها، والتصدي لخطيبها السابق رجل الأعمال، والنفوذ.

والمسلسل من بطوله تيم حسن ،سيرين عبد النور، منى واصف،أويس مخللاتي، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، ختام اللحام، خالد السيد،ناظم عيسى، ليلى قمري، ولاء عزام، ربيع الحاج.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم التليفزيونية، هو مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشاد به عدد كبير من الجمهور


Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

مفاجأة سارة للمواطنين.. انتهي من أوراقك في الشهر العقاري خلال 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

منذ أقل من ساعة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 22 ساعة

تكلفتها 2 مليار دولار وحصدت جائزة دولية.. تعرّف على محطة كهرباء بنبان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

زيدان يوجه تهديد قوي إلى نادي ليفربول عقب مبارة بروج

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

08:37 ص

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status