بعد خلافهما.. سيرين عبدالنور تعلق على مشاركة نادين نجيم بعمل فني

ن كانت ستنفذ أم لا.



مشاركة سيرين عبد النور في "الديفا"



تعيش هذة الفتره الفنانه اللبنانية سيرين عبد النور حاله من الانتعاش، بعد الانتهاء من تصوير مسلسلها "الديفا" وعرض أولي حلقاته علي منصه "شاهد نت"، وتدور أحداثه حول برنامج مكتشف المواهب، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة المصرية بوسي، والمسلسل من عشر حلقات فقط.





سيرين عبد النور ومشاركتها في الهيبة



شاركت الفنانه سيرين عبد النور، في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "الهيبة الجزء الثالث" وهو درامي سوري لبناني.



أحداث الجزء الثالث



في هذا الجزء يقع جبل تيم حسن في حب الإعلامية نور رحمة" سيرين عبد النور" ، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل، ويعلن زواجه منها، والتصدي لخطيبها السابق رجل الأعمال، والنفوذ.



والمسلسل من بطوله تيم حسن ،سيرين عبد النور، منى واصف،أويس مخللاتي، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، ختام اللحام، خالد السيد،ناظم عيسى، ليلى قمري، ولاء عزام، ربيع الحاج.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم التليفزيونية، هو مسلسل "خمسة ونص" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشاد به عدد كبير من الجمهور







وقع مؤخرا خلاف بين الفنانة سيرين عبد النور، والفنانهةنادين نسيب نجيم ،وذلك بعد سؤال الفنانة نادين، من خلال مهرجان الفضائيات العربية، عن حقيقة خلافها مع الفنانة سيرين عبد النور ولكن كان جوابها بأنها لا ترغب في الرد على هذا السؤال وتركت الإجابة لسيرين عبد النور.وأكدت سيرين بعد ذلك أنه حدث سوء تفاهم فى ردها وأنه لايوجد أى خلاف يجمعهما، وعلاقتهما تعتمد على الاحترام والود.وردت الفنانه سيرين عبد النور، علي فكره المنتج صادق الصباح، بمشاركتها لنادين نسيب لعمل فني، وصرحت سيرين خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" بأنها تعتبره والداها، وافكاره دائما جيده وأنها ترحب بالفكرة بغض النظر إ