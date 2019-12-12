سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 12-12-2019 في بداية التعاملات الصباحية للبنوك





سعر الدولار اليوم في مصر

حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 12-12-2019 ختام تعاملات الاسبوع ،وكان سعر الدولار شهد حالة من الاستقرار من بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الأسعار على النحو التالي، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية مع اقتراب اعياد الكريسماس خلال منتصف شهر ديسمبر الجارى.





اسعار الدولار اليوم الخميس في البنوك الخاصة

على صعيد كبرى البنوك الخاصة سجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.10 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك البنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.