رمال ورياح وتقلبات.. طقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات

تشهد البلاد اليوم الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:









الصغرى العظمى





القاهرة 15 19





شبين الكوم 14 19





طنطا 14 18





دمنهور 13 18





الإسكندرية 14 18





بلطيم 15 19





مطروح 14 18





السلوم 14 17





سيوة 12 18





بورسعيد 15 19





دمياط 14 19





الزقازيق 14 19





الإسماعيلية 13 20





السويس 14 20





العريش 10 19





رفح 10 18





رأس سدر 16 22





نخل 06 21





نويبع 17 25





طابا 15 23





كاترين 04 12





الطور 14 22





شرم الشيخ 16 25





الغردقة 15 25





مرسى علم 17 25





الفيوم 12 20





بنى سويف 12 20





المنيا 12 21





أسيوط 10 21





سوهاج 12 23





قنا 12 24





الأقصر 12 25





أسوان 13 26





أبو سمبل 11 25





الوادى الجديد 10 24





شلاتين 17 28





أبو رماد 18 27





حلايب 18 26





رأس حدربة 19 26



