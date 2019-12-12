رد جماعي وحاسم.. صحف اليوم تبرز كلمة السيسي بمنتدى أسوان

اهتمت صحف القاهرة، اليوم الخميس، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتى أبرزت مطالبته بالتعامل بحسم مع الدول التى تدعم الإرهاب من خلال رد جماعى وحاسم مع تلك الدول.





وركزت الصحف أيضا على المباحثات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كل من الرئيس السنغالى ماكى سال، ورئيس النيجر محمد إيسوفو، ورئيس تشاد إدريس ديبى.





وفى الشأن العسكري، تابعت الصحف الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية التى نفذتها القوات البحرية، لفرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة.





وسلطت الصحف الضوء أيضا على المباحثات التى أجراها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مع الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، وكذلك اللقاء الذى أجراه السيدة جينيفاف داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسى.





وفى التفاصيل، أفردت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع انطلاق أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث قال الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية لا تكتمل رؤيتنا فى القارة الإفريقية للواقع الذى نبنيه وللغد الأفضل الذى نبتغيه إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيها للمرأة والشباب.





وذكرت صحيفة الأهرام، أن الرئيس السيسى طالب بالتعامل بحسم مع الدول التى تدعم الإرهاب من خلال رد جماعى وحاسم مع تلك الدول، مؤكدا أن الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب فى مختلف المجالات والمستويات فى قارة إفريقيا يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية، وذلك بهدف مواجهه الصعاب التى نحشد الجهود لعبورها وسعيا لتحقيق الآمال العريضة التى نتطلع إليها.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أيضا - خلال كلمته - أن إفريقيا نجحت فى صياغة أجندة التنمية 2063 التى تلبى أهدافها احتياجات أبناء القارة، وأن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية وفى العالم هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التى تهدد السلم والأمن ومنع نشوب النزاعات والأزمات لاسيما من خلال وسائل الدبلوماسية الوقائية والوساطة لتسوية الخلافات التى قد تنشأ بين الدول.





وفى نشاط رئاسى آخر، أوردت صحيفة الأخبار أن الرئيس السيسى التقى أمس الرئيس السنغالى ماكى سال، ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القول إن الرئيس السيسى أعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال فى مجال مكافحه الفكر المتطرف كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير فى منطقه غرب إفريقيا.





وذكرت الصحيفة أن رئيس السنغال أشاد بالتطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى التقى أيضا مع رئيس النيجر محمد ايسوفو، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدام، وتابعت أن الرئيس أعرب عن تعازيه لرئيس النيجر فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد معسكرات الجيش بالنيجر.





وفى لقاء ثالث، نشرت صحيفة الأخبار أن الرئيس السيسى التقى كذلك الرئيس التشادى إرديس ديبي، ونقلت عن متحدث رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بأخيه الرئيس التشادى صيفا على مصر، معربا عن التقدير لحرص الرئيس ديبى على المشاركة فى فعاليات النسخة الأولى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.





إلى ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد - فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام - أن القارة الإفريقية تحتاج فى عمليات بناء السلام إلى تنسيق جهودها لطرح وجهه نظرها فيما يخص تلك المبادرة، وصولا إلى التكامل عبر تحديد الأولويات.





ونقلت الصحيفة عن شكرى القول إن هناك جهودا سبقت منتدى أسوان استمرت شهورا عديدة للإعداد للمنتدى، حيث قامت وزاره الخارجية بتنظيم 5 ورش عمل هى منع النزاعات حفظ وبناء السلام وقضايا المرأة والتنمية والنزوح الداخلى نتيجة النزاعات وكيفية الخروج من دائرة الاقتصاد المؤدى إلى الإرهاب.





وفى الشأن العسكري، أوردت صحيفة الأهرام أن القوات البحرية نفذت عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية التى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة.





وأضافت الصحيفة أن تشكيلا بحريا قتاليا يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز ميسترال، ومجموعتها القتالية، نفذت عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط تضمنت قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطحى طراز هاربون، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.





وفى السياق، نشرت صحيفة الجمهورية أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى التقى الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، وذلك على هامش حضوره فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.





وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية التى تمر بها المنطقة، وكذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول محمد زكى التقى أيضا مع السيدة جينيفاف داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسي، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة وبحث أوجه التعاون العسكرى وأنظمة التسليح المتطورة، وكذلك مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.





ومن جهه أخرى، أوردت صحيفة الجمهورية أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ترأست أمس جلسة يوم إفريقيا خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بمدريد، والتى عقدت تحت عنوان إفريقيا التى نريد، و ذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى .





وذكرت الصحيفة أن وزيرة البيئة سلطت الضوء على دور مصر الريادى فى إفريقيا من خلال المبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة، ومبادرة التكيف فى إفريقيا، والتى تم إطلاقها من خلال رئاسة الرئيس السيسى للجنه دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ.





ونقلت الصحيفة عن وزيرة البيئة القول إن إفريقيا لن تكون كما نريدها إلا من خلال شباب قوى واعد يعى تماما أهمية البيئة، ويدرك أنها فرصة حقيقية، وأن التصدى لتغيير المناخ فى إفريقيا لن يتم إلا بالتحدث تحت صوت واحد ورؤية واحد.



