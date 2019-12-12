5 جمل تدمر نفسية الطفل

من المهم أن نلاحظ أنه لم يولد أي طفل على الإطلاق بكتالوج تشغيل. لكن دورك كأب يجعل من الضروري معرفة الطريقة الصحيحة للتحدث والتعامل مع أطفالك.



يلجأ العديد من الآباء إلى التهديد أو العنف لإجبار أطفالهم على الطاعة، وهو أمر قد يضر حياته. يمكن أن يتحول الآباء إلى كائن مجنون مع المسؤوليات العاطفية والجهد الذي يتطلبه رعاية طفل صغير.



ومع ذلك، فإن ما لا ندركه غالبًا هو كيف يمكن أن يكون لبعض الجمل الدقيقة التي نقولها للطفل نفس التأثير.



تمكن بحث عن نفسية الاطفال من التوصل إلي بخمس عبارات يمكن أن تلحق الضرر بهم. إذا كنت تريد أن يعيش اطفالك بشكل جيد وأن ينجحوا، لا تقل ما يلي لأطفالك.



1. "أنت طفل سيء"

تمر الأبوة والأمومة ببعض اللحظات المظلمة. إنك تمر بيوم سيئ بالفعل، ويساهم طفلك بطرق خفية في نقله إلى مستوى جديد تمامًا. سواء أكان الأمر انه لا يستمع إليك أو مشاكل المدرسة، فيمكن للأطفال أن يجعلوا يومك أكثر سوءًا. وفي حالات الإحباط، يمكنك إلقاء اللوم على ابنك ووصفه بأنه سيء.

بدلًا من وصفه بأنها سيئ، حاول أن تشرح له ما فعله من خطأ. هذا يمكن أن يكون له تأثير أكثر إيجابية على الطفل ومساعدته على الاداء بشكل أفضل في المرة القادمة. تأكد أيضًا من اشادتك بالسلوك الجيد، وانك تقدرهم كلما فعلوا شيئًا صحيحًا.



2. "توقف عن الخجل"

ربما لا يكون إخبار ابنك بالتوقف عن الخجل هو الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. إن إجبار طفل على الترحيب بالغرباء أو الأشخاص الذين لا يشعرون بالارتياح تجاههم أمر غير صحي. وإذا كنت تطلب منهم الالتزام بالعناق أو التقبيل، فأنت تخبرهم أن حدودهم الشخصية لا معنى لها. قد يعطيهم هذا الانطباع بأن أي شخص لديه سلطة أعلى يمكنه تجاوز حدوده ويفعل ما يحلو له.

بدلًا من إزعاجهم بشأن كونهم خجولين، فإن الدعم والممارسة والاستعداد سيساعدهم للتغلب علي هذه المشكلة.



3. "إذا كنت تحبني..."

هناك خط رفيع للغاية بين الإكراه والذنب. يمكن أن يكون الشعور بالذنب صحيًا في تعديل الأشياء التي ارتكبوها خطأ. لكن الاستفادة من الشعور بالذنب من خلال التشكيك في ارتباطك بالطفل يمكن أن يؤثر على شعورهم بالأمان.

باستخدام هذه العبارة، أنت تهدد رابط الثقة والمحبة وتضعهم في مكان صعب حقًا. وحتى إذا تم إنجاز المهمة، فسوف يفقدون الشعور بالأمان الذي كان لديهم من قبل. بدلًا من ذلك، من الأفضل أن تخبرهم بأنهم سوف يكونون محبوبين مهما كان.



4. "... وإلا..."

باستخدام هذا المصطلح، فإنك تخبرهم بأن هناك عواقب على سلوكهم. قد يتم تضليلك أيضًا للاعتقاد بأن هذه العبارة يمكن أن تكون وسيلة جيدة لتعزيز السلوك الجيد لدى طفلك. لكن في كثير من الأحيان نستخدم "و إلا" في حالات الغضب أو كتهديد. وقد تتوصل إلى عواقب غير منطقية قد تكون صعبة للغاية.

على الرغم من أنه من الجيد السماح لهم بمعرفة أن أفعالهم قد تكون لها عواقب، من المهم وضع بعض القواعد. تعامل مع العواقب بطريقة من شأنها أن تساعد طفلك على فهم أن مثل هذا السلوك لا يتم التسامح معه. لكن اجعله يشعر أيضًا أنه ما زال محبوبا ويتم الاعتناء به.



5. "تعلم شيئا من أخيك"

التنافس بين الأخوة شائع في سن مبكرة. بإجراء مثل هذه المقارنة، قد تثير شرارة معركة أخرى. ويمكن أن تكون المقارنات مضرة بشكل لا يصدق بالعلاقة مع أشقائهم.

بدلًا من الإشارة إلى نقاط الضعف، يمكنك تشجيع بعض الألعاب غير التنافسية التي تتضمن التعاون مع بعضهم البعض لإكمال مهمة مشتركة.

عندما تتحدث إلى طفل، من المهم أن تفكر قبل أن تقول شيئًا ما بسبب الغضب أو الإحباط، لأنه سيتطور قريبًا إلى عادة يمكن أن تتحول إلى ضرر كبير.

