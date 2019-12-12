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طقس اليوم الخميس 12\12\2019.. أمطار رعدية وسحب منخفضة ومتوسطة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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يسود طقس اليوم الخميس 12\12\2019 سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها.

وعن طقس الخميس، قالت الهيئة: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد و سيناء تكون رعدية أحيانا، ويسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة مائل للدفئ على باقي الأنحاء نهاراً بارد ليلاً كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة".

وكشفت درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 15 21
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 21
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 22
بلطيم 15 22
مطروح 14 21
السلوم 14 21
سيوه 11 20
بورسعيد 15 23
دمياط 14 23
الزقازيق 14 22
الإسماعيلية 11 23
السويس 13 23
العريش 10 23
رفح 10 22
رأس سدر 14 23
نخل 06 22
نويبع 18 24
طابا 15 20
كاترين 05 16
الطور 16 24
شرم الشيخ 18 25
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 25
الفيوم 10 22
بنى سويف 10 22
المنيا 09 23
أسيوط 10 23
سوهاج 13 24
قنا 13 25
الأقصر 12 26
أسوان 14 26
أبو سمبل 12 25
الوادى الجديد 11 24
شلاتين 16 27
أبو رماد 16 26
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 25
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