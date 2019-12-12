مفاجأة.. مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

رفض اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس تجديد عقده مع ناديه الفرنسي لرغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط اهتمام كبير من الاندية الأوربية الكبري.





وقالت شبكة كادينا سير العالمية الشهيرة اليوم أن المهاجم ابدويس الفرنسي كليان مبابي نجم نلدي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض تجديد تعاقده مع ناديه الحريص على تمديد العقد، لمنعه من الرحيل الصيف المقبل في ظل اهتمام الكثير من الأندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الاسباني لذا ادارو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حريص على تمديد عقد اللاعب الدولي الفرنسي مبابي والذي ينتهي في صيف 2022.





وتابعت الشبكة : أن اللاعب لم يبد أي نية للتجديد في الوقت الحالي، ويسعى ريال مدريد للدخول في مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان، للحصول على مبابي الصيف المقبل، رغم رفض النادي الفرنسي التفريط في اللاعب.





وكانت العديد من التقارير الأوربية قد ذكرت رغبة اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والذهاب الي ريال مدريد الإسباني للحصول علي جائزة الكرة الذهبية وخوض تجربة جديدة في دوري اخر.





يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي قد انضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من صفوف نادي موناكو الفرنسي بمبلغ قدره 180مليون يورو.