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تكريم خالد عليش من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:17 ص
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خالد عليش
خالد عليش
أماني سلام
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كرمت مساء أمس الأربعاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفنان خالد عليش، وذلك للمساهمة في الأعمال الفنية لمجلة نور للأطفال.



ونشر خالد عليش، صور أثناء تكريمه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق على الصور قائلا "تكريمي اليوم من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للمساهمة في الأعمال الفنية لمجلة نور للأطفال".



وحضر بعض الفنانين هذا التكريم الذي تم تنظيمة من مجلة نور، من ضمنهم الفنان مدحت صالح، هشام عباس.


يذكر أن أخر أعمال الفنان خالد عليش، ظهوره كضيف شرف، في مسلسل" الواد سيد الشحات "مع الفنان أحمد فهمي، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.


وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب
تكريم خالد عليش من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
تكريم خالد عليش من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
تكريم خالد عليش من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
تكريم خالد عليش من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
تكريم خالد عليش من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
تكريم خالد عليش من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
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الكلمات المفتاحية

عالمى خالد عليش

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