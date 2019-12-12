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ميرل ستريب تبدأ تصوير فيلمها الجديد بلوس أنجلوس (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت النجمة الكبيرة ميرل ستريب خلال تصويرها لأولى مشاهد فيلمها الجديد The Prom بأحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات لميرل ستريب، وقد ظهرت بإطلالة من فترة الستينيات، في الفيلم الذي يخرجه المخرج "ريان ميرفي"، وتنتجه شبكة نتفليكس.

وظهر برفقة النجمة ميرل ستريب، مقدم البرامج الشهير جيمس كوردين، الذي ظهر أيضا بإطلالة مغايرة، حيث كان يضع شعرا مستعارا باللون الأشقر.

وتستعد النجمة الكبيرة ميريل ستريب لحضور حفل الموضة الشهير met gala الذي تنظمه مجلة الموضة vogue كل عام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك بها ميرل في هذا الحدث.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ميريل، ستحضر الحفل برفقة السيدة التي استوحت من شخصيتها قصة فيلمها الشهيرة The Devil Wears Prada.

وكانت قد جسدت ميريل في هذا الفيلم، شخصية سينمائية باسم ميراندا بريسلي، وهي سيدة أعمال ومديرة تحرير لأكبر مجلة أزياء في الولايات المتحدة.

واستوحت ميريل شخصيتها بالفيلم من شخصية مديرة تحرير مجلة vouge، Wintour، بالحفل الذي سيكون شعاره لعام 2020 المقبل About Time: Fashion and Duration.
ميرل ستريب تبدأ تصوير فيلمها الجديد بلوس أنجلوس (صور)
ميرل ستريب تبدأ تصوير فيلمها الجديد بلوس أنجلوس (صور)
ميرل ستريب تبدأ تصوير فيلمها الجديد بلوس أنجلوس (صور)
ميرل ستريب تبدأ تصوير فيلمها الجديد بلوس أنجلوس (صور)
ميرل ستريب تبدأ تصوير فيلمها الجديد بلوس أنجلوس (صور)
ميرل ستريب تبدأ تصوير فيلمها الجديد بلوس أنجلوس (صور)
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