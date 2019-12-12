فيلم The Irishman يحقق نسبة مشاهدة قياسية في أول اسبوع من طرحه على نتفليكس



ووفقا لموقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن نتفليكس أعلنت عبر تغريدتها على تويتر، عن أن فيلم The Irishman حقق عدد مشاهدات وصلت لـ 26،404،081.



وأوضح الموقع الأمريكي انه بذلك، نجح الفيلم في معادلة الرقم القياسي لفيلم Bird Box، كأكثر فيلم يحقق نسبة مشاهدات في الأسبوع الأول من طرحه على منصة نتفليكس الرقمية.



ويعد فيلم The Irishman التعاون السينمائي التاسع بين النجم الكبير روبيرت دي نيرو، والمخرج مارتن سكورسيزي، وكان آخر تعاون لهما معا في عام 1995 عبر فيلم "كازينو".



كما يعد فيلم The Irishman رابع بطولة مشتركة بين النجم روبيرت دي نيرو، والنجم الكبير آل باتشينو، بعد ظهورهما في بطولة مشتركة في ثلاثة أفلام سابقة هي The Godfather Part II، وفيلم Heat وفيلم Righteous Kill.



ويشارك في بطولة فيلم The Irishman كل من النجم Joe Pesci، و"بوبي كانافالي"، و"هيرفي كيتل"، وستيفن جراهام"، وكاثرين ناردوتشي".



وكان قد أثار المخرج الكبير مارتن سكورسيزي جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بمهاجمته لأفلام مارفل ووصفها بأنها لا تعتبر "سينما" بالنسبة له.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن العديد من الصحف تداولات تصريحات سكورسيزي التي قال بها أنه، حاول أكثر من مرة مشاهدة أفلام مارفل وفشل في ذلك.



وهاجم الملايين من عشاق أفلام مارفل سكورسيزي على هذه التصريحات، حتى أنضم لهم نجوم ونجمات أفلام مارفل وعلى رأسهم النجم سامويل إل جاكسون.





وقالت الصحيفة البريطانية، أن جاكسون رد على تصريحات سكورسيزي في حوار له مع مجلة فيرتي قائلا "لا أحد يحب أعماله (سكورسيزي)، أيضا".



وجاء بتصريحات جاكسون "الأمر كمن يقول أن الأرنب "باني" ليس مضحكا"، واختتم بقوله أن لا أحد يحب أفلام سكورسيزي.



وقبل سامويل إل جاكسون، خرج المخرج جيمس جان، مخرج أفلام Guardians of the galaxy، للرد على سكورسيزي بقوله أنه لا يحترم من يحكم على أعمال أحد السينمائية دون أن يشاهدها.



ويضم عالم أفلام "مارفل"، أكثر من 20 فيلم، طرحوا على مدار 10 سنوات، في ثلاث مراحل، وكانوا جميعا ضمن حقبة infinity saga.



أعلنت شركة نتفليكس عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن نسبة المشاهدات الرسمية التي حققها فيلمها الجديد The Irishman بعد مرور أسبوع على طرحه على منصتها الإلكترونية للمشاهدة.