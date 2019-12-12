عباس أبو الحسن يشارك جمهوره بصور في الجيم

نشر الفنان عباس أبو الحسن، صورة له من داخل الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق على الصورة قائلاً "phenomenal or be".



يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن،يشارك في مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخرانى وإخراج مسرحى تامر كرم.





عباس ابو الحسن فهو ممثل وسينارست، من أعماله الشهيرة كسينارست فيلم" إبراهيم الأبيض"، ومن أعماله كممثل دور المجرم الجزار في فيلم"مافيا" وجملته الشهيرة"عجبا لكم أيها المصريون"، ومسلسل" أرض جو" و مسلسل" ابو عمر المصري"، ووالدة الفنان عباس ابو الحسن هي مصممة الازياء الشهيرة شمس الأتربي