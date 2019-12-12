شاهد.. أول رد فعل من خطيبة محمد الشرنوبي السابقة بعد إعلان خطوبته

تجاهلت لمى كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق، خطوبة الفنان محمد الشرنوبي،الذي أعلن اليوم عنها من راندا رياض، مديرة أعمال النجمة أنغام، حيث أن لمى كانت هي أول خطوبته.









واسترجعت لمى كتكت، ذكريات لها منشور لها كانت تتحدث في عن والداها الراحل المنتج إسماعيل كتكت، والتي عبرت من خلاله عن أشتياقها الشديد له،وأنها دائما تشعر بأنه بجانبها رغم رحيلة عن عالمنا.



أول رد فعل من خطيبة محمد الشرنوبي السابقة بعد إعلان خطوبته





وعلقت لمى كتكت، "خطيبة محمد الشرنوبي السابقة على المنشور الخاص به قائلة" ستظل روحك تسكن جسدي تمدني بالقوة حينما أشعر بالضعف، تحملني عندما تخذلني قدماي".









وأضافت" تدفعني لأمام حينما أشهر باليأس وحينما أشعر للحظة بأن شيئ يقصم ظهري، تذكرني روحك ان لي ظهراً أقوى من يكسره اي شيء ستظل في قلبي رمزا الكفاح والقوة والحب".









لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق، والمنتج الراحل اسماعيل كتكت، وهي أول من خطبها الفنان محمد الشرنوبي، ولكنها أنفصلت عنه بعد الخطوبة ب 8 شهور.







وكانت كشفت من قبل الفنانة أمل رزق *من قبل بأنها في البداية كانت رفضت خطوبة ابنتها من محمد الشرنوبي، بسب سنها الصغير.