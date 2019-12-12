ظافر العابدين يرد على انتقادات مسلسل عروس بيروت

رد الفنان التونسي ظافر العابدين، على الأنتقادات التي تعرض لها خلال عرض مسلسل "عروس بيروت" الذي يعرض حاليا عبر شاسة إم بي سي، بسب اللهجة اللبانية التي رأي البعض بأنه غير قادر على تقديم الدور بشكل صحيح.









وقال الفنان ظافر العابدين، خلال لقائه فى برنامج عرب وود، "بأنه لم يهتم بتعليقات السلبية مشيراً أن المسلسل حقق نجاح كبير في لبنان والوطن العربي".











وأضاف ظافر العابدين "أنه تلاقي العديد من المكالمات من أصدقائه في لبنان بي وقاموا بتهنئة على عروس بيروت, بعد النجاح الذي حققه.







وتعرض قناة MBC4 مسلسل عروس بيروت من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يُعرض على قناة LBC في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ولبنان.







ويضم مسلسل عروس بيروت نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية ومن بينهم ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، علاوة على نخبة من النجوم.