مستشار عسكري يكشف سبب تدريبات البحرية المصرية بالذخيرة الحية (فيديو)



وأكد "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن القوات المسلحة لديها القدرة لمواجهة أي تحديات، مشيرًا إلى أن القوات البحرية أجرت تدريباتها في مسرح العمليات وبالذخيرة الحية، مؤكدًا أن هذا هو الدليل على الاحتراف العسكري.



وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية لديها القدرة العالية والكفاءة القتالية لحماية الأهداف الاقتصادية عالية القيمة خارج الحدود لمسافات كبيرة وأيضا لأزمنة طويلة والتواجد لفترة طويلة في البحر.



وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الأنشطة الموجودة في البحر المتوسط تدل على احترافية القوات المسلحة، وأن أي عين لديها قدر ولو بسيط من التحليل تعرف المقدرات التي تحميها القوات المسلحة في البحر المتوسط، خصوصًا بعد اكتشافات الغاز والبترول.







علق اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، للتدريبات القتالية التي تنفذها القوات البحرية في البحر المتوسط، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحليل للتهديدات وتقدير احتمالية حدوثها، وقدرة لمواجهة تلك التهديدات بحسم.