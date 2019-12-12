الأعلى للإعلام: هؤلاء يدعمون موقف مصر ضد تركيا





وأضاف "أحمد" خلال مقابلة ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، قائلا أن: "مصر قادرة على وضع الرئيس التركي في حجمه الحقيقي، ولكن نأمل أن لا تصل الأزمة للصراع العسكري.. أردوغان متعب وهيدخلنا في مشاكل، ولكن في النهاية سنتغلب على هذه المشاكل".



وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أن كل ما تقوم به مصر يتفق مع القانون الدولي، خلاف أن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في موقفها، ورغم خطورة ما يقوم به "أردوغان" في المتوسط وليبيا، إلا أنه من الممكن أن يكون عبارة عن "زوبعة في فنجان".







أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لديه أطماع كبيرة في ثروات البحر المتوسط البترولية، مؤكدا أنه لا يستند إلى القانون الدولي، ولكن ما يقوم به عبارة عن "فتونة" – على حد وصفه.