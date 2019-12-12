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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق أرسنال يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

وكان فريق أرسنال قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في لندن، بينما تعرض فريق مانشستر سيتي للهزيمة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في ديربي مدينة مانشستر على ملعب الاتحاد.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة بعد مرور 16 جولة في البريميرليج، ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38، ويحل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر وفريق أرسنال في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وسوف تذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب :-

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا سهلا على فريق دينامو زغرب الكرواتي مساء أمس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحرص بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على اراحة بعض نجومه امثال رحيم سترلينج وكيفين دي بروين من أجل مباراة فريق أرسنال بالبريميرليج.

موعد مباراة أرسنال في الدوري الأوروبي :-

وسوف يواجه فريق أرسنال مساء اليوم نظيره فريق ستاندارد لييج البلجيكي في إطار منافسات الجولة السادسة أيضاً من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

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