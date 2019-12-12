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كيف يرى الأفارقة الحضارة المصرية.. وسيم السيسي يجيب (فيديو)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، واستاذ امراض المسالك البولية، إن مصر وأفريقيا شعب واحد بالفعل، مشيرا إلى انه قام بتقديم عدد من المحاضرات في مختلف بلدان العالم، ولم يشعر بها إلا في تعامله مع الأشقاء الأفارقة.

وقال "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "شعرت باننا شعب واحد فعليا، فقط عندما أحضر مؤتمرات أفريقيا بعكس مؤتمرات أوروربا"، مؤكدا أن مصر بالنسبة إلى الأفارقة شيء مقدس ودراسة تاريخها شيء مقدس.

وأشار إلى ان الأفارقة يمجدون الحضارة المصرية، ويعترفون بفضلها على العالم كله، مؤكدا أن الشعوب الأفريقية تفتخر بالحضارة المصرية الفرعونية القديمة في أي مكان بالعالم.

وروى "السيسي" واقعة تؤكد ذلك، قائلا: "كنت متواجدًا في بريطانيا ووجدت شخصًا يتحدث عن أن بريطانيا نور العالم وأنهم اكتشفوا التعقيم والبنسلين، وقاطعه شخص أفريقي وقال له إن الحضارة الأوروبية مستمدة من الحضارة الأفريقية والمصرية القديمة.. اليونان حصلت على الحضارة من مصر القديمة".

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الكلمات المفتاحية

وسيم السيسي خليل الشعوب الافريقية الحضارة المصرية

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