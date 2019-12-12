Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان يعلق على إنقتال نجم الفريق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:13 ص
Advertisements
إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد جمال
Advertisements
يقدم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان ميتويات كبيرة خلال الموسم الجاري مع النيراتزورى وتحت قيادة المدرب الإيطالي انطونيو كونتى مما جعل كبار الأندية الأةروبية تسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوفها ويعد أبرز الأندية برشلونة الإسبانى.

ولذلك تحدث بيبي ماروتا المدير التنفيذى لإنتر ميلان الإيطالى عبر شبكة سبورت ميدياست" الإيطالية: "إذا أراد لاوتارو مارتينيز الرحيل سنقيم الأمر، نحن إنتر ميلان، ولا ضرورة لدينا لبيع أي لاعب، نريد أن نتطور بوجود لاعبين شباب مهمين مثل لاوتارو وروميلو لوكاكو".

واختتم حديثه، قائلاً : "إذا أراد لاوتارو مارتينيز الاستمرار معنا سنكون سُعداء، فهو مرتبط بنا حتى الآن".

وودع إنتر ميلان الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمس أمام فريق برشلونة الإسبانى بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

ويسعي برشلونة الإسبانى لضم لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لان النادي الكتالوني يري فى مارتينيز انه خليفة للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لوكاكو لاتاورا دوري أبطال الدور يالأوربي إنتر ميلان

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة لايف» TODAY real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

"العدل" تكشف خبر سار للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

الآن

بعد إطلاقها الصواريخ في البحر المتوسط.. تعرف على قدرات الغواصة الهجومية المصرية (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

الآن

زيدان يوجه تهديد قوي إلى نادي ليفربول عقب مبارة بروج

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرYALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الزمالك «هدف بن شرقي»

الآن

"يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

الآن

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

برشلونة يستقر على أول الصفقات الشتوية لإنقاذ الموسم الحالي

حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على مهاجم أرجنتيني

برشلونة يخطف مهاجم الأرجنتين بثغرة في عقده

ميسي يطالب برشلونة بضم نجم إنتر ميلان

ميسي يختار صفقة برشلونة القادمة

مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

07:06 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status