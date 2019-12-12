إنتر ميلان يعلق على إنقتال نجم الفريق

يقدم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان ميتويات كبيرة خلال الموسم الجاري مع النيراتزورى وتحت قيادة المدرب الإيطالي انطونيو كونتى مما جعل كبار الأندية الأةروبية تسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوفها ويعد أبرز الأندية برشلونة الإسبانى.





ولذلك تحدث بيبي ماروتا المدير التنفيذى لإنتر ميلان الإيطالى عبر شبكة سبورت ميدياست" الإيطالية: "إذا أراد لاوتارو مارتينيز الرحيل سنقيم الأمر، نحن إنتر ميلان، ولا ضرورة لدينا لبيع أي لاعب، نريد أن نتطور بوجود لاعبين شباب مهمين مثل لاوتارو وروميلو لوكاكو".





واختتم حديثه، قائلاً : "إذا أراد لاوتارو مارتينيز الاستمرار معنا سنكون سُعداء، فهو مرتبط بنا حتى الآن".





وودع إنتر ميلان الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمس أمام فريق برشلونة الإسبانى بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.





ويسعي برشلونة الإسبانى لضم لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لان النادي الكتالوني يري فى مارتينيز انه خليفة للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم الفريق.



